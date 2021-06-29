Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta varyantı sayısını açıkladı: Yarısından fazlası İstanbul'da | Video

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de görülen Delta varyantı sayısının 224'e ulaştığını, 134'ünün İstanbul'da olduğunu bildirdi. Bakan Koca, şehir hastanelerinin satışının sözkonusu olmadığını ifade etti. Koca, üçüncü doz aşı ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.