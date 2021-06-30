Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! Randevular açılıyor

Bu hizmetler elbette bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir. Görevimizi yapmış olmak sebebiyle iltifat beklemiyoruz. Her bir eleştirinin de haklı bir tarafı olabilir diye düşünerek çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz. Ancak, asılsız iddialar ile vatandaşımızın devletimize olan güveninin sarsılmasına müsamaha gösteremeyiz. Bu devlet gücünü ispata muhtaç olmayacak kadar büyük ve güçlüdür. Bu güce güvenin derken bu özgüvenle sesleniyoruz.

Son günlerde aşı karşıtlığı konusu sıcak şekilde gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Çocukluk çağı aşılarında ülkemiz %98 gibi bir aşılama oranına sahiptir. Böyle bir ortamda aşı karşıtlığından bahsetmek sadece küçük bir zümreyi cesaretlendirmeye yarar.

Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir. Aşıyı olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı.

Emin olunuz, salgın koşulları altında geliştirilen tüm aşıları büyük bir hassasiyet ve titizlikle inceleyerek ülkemize getiriyor ve kullanıma alıyoruz. Bizler sizin adınıza bu tereddüdü yaşayıp ikna olduk ve inandığımız aşıları ülkemizde kullanıma sunduk.

Yolun sonuna yaklaştık. Elbette daha iyisini yapabilirdik. Fakat bilmenizi isterim ki zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik. Birlikte sabrettik, birlikte mücadele ettik ve zafere birlikte yürüyoruz. Salgına son darbeyi vuracak olan, aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmektir. Her bir vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde mücadeledeki yerini almalıdır.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.