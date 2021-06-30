Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! Randevular açılıyor | Video

Son dakika haberleri: 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni normalleşme dönemi öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda, Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme sonrası son durumun değerlendirilmesinin yanı sıra 3. doz hatırlatma aşısı ele alındı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanı ve 50 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı olabileceğini aktaran Bakan Koca, "Hastalığı geçirmiş olanlar 3 ay sonra aşı olabilecek. Bu durum mevcut antikor seviyesi ve koruyuculuğu artıracaktır." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...