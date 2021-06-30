Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni normalleşme dönemi öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda, Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme sonrası son durumun değerlendirilmesinin yanı sıra, saat 24.00 sonrası müzik sınırlamasının kaldırılması ve 3. doz hatırlatma aşısı ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar…