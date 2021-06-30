Son dakika: BioNTech aşısı olanlar dikkat! İki doz arası süre değişti

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Biontech aşısı ile ilgili alınan kararı da duyurdu.
İKİNCİ DOZ 4 HAFTA SONRA UYGULANABİLECEK
Bakan Koca, "Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.
Daha önce BionTech aşısını yaptıranlar en erken 6 hafta sonraya randevu alabiliyordu.Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! Randevular açılıyor