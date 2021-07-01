AHaber'e yönelik sistematik saldırılarla ilgili RTGD'den açıklama: Tüm meslek örgütlerinin birlik olma zamanıdır

Şebnem Bursalı, basın özgürlüğü söylemini siyasetlerinin ana malzemesi haline getirenlerin "Benim medyam iyidir" diyerek doğrunun peşinde eleştirel haber yapan başta A Haber olmak üzere gazeteci ve medya kuruluşlarına uyguladıkları baskının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şebnem Bursalı, şunları söyledi:

"Evrensel tüm habercilik tanımlarında medya gazetecilerin ve dolayısıyla halkın haber alma özgürlüğü tanımı, maalesef siyasetlerinde bizzat gazetecilere baskı yapılıyor diye tezvirat yapan partiler ve parti temsilcileri tarafından yapılmaktadır. Özellikle A Haber'in sahada sadece işini yapmak üzere bulunan muhabir ve kameramanlarına özellikle İYİ Parti temsilcileri tarafından yapılan kötü muameleyi anlamak mümkün değildir. Bu tavrın altında, siyasetlerini Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı üzerine kuran siyaset anlayışının olduğunu üzülerek görüyoruz. Gerçekleri, sadece gerçekleri haberleştirmek üzere emek veren meslektaşlarımızın ve özellikle A Haber'in gördüğü bu baskı ve saldırıların karşısında tüm meslek örgütlerinin bir ve birlik olma zamanıdır."

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