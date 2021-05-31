SON DAKİKA | İYİ Partili Ümit Dikbayır A Haber muhabirini tehdit etti! A Haber muhabiri canlı yayında olayı anlattı | Video

Son dakika:Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde skandal anlar yaşandı. İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır, A Haber muhabirine saldırdı. Önce tehditler savuran İYİ Partili vekil, ardından ise darp etti. O anlar kameralara böyle yansıdı...