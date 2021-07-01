YILMAZER: "BU MUDUR CHP BELEDİYECİLİĞİ? İNSANLAR ÇARESİZ!"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer, "İnsan merak ediyor bu Çankaya Belediyesi ne iş yapar? Peki Mansur Yavaş bu Çankaya Belediyesi'ne sessizliğinizin sebebi nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siz Çankaya Belediye Başkanı'nı yere göğe sığdıramıyordunuz... Bu mudur CHP belediyeciliği? İnsanlar çaresiz!" dedi.