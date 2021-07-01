Çankaya Belediyesi'ne tepki büyüyor "Bu mudur CHP belediyeciliği? İnsanlar çaresiz!" | Video

Ankara'da Çankaya'da bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi sonucu çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi. Siyasiler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in söz konusu olaya sessiz kalmasına tepki gösterdi. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer "İnsan merak ediyor bu Çankaya Belediyesi ne iş yapar? Peki Mansur Yavaş bu Çankaya Belediyesi’ne sessizliğinizin sebebi nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siz Çankaya Belediye Başkanı'nı yere göğe sığdıramıyordunuz... Bu mudur CHP Belediyeciliği? İnsanlar çaresiz!" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "İnsan merak ediyor bu Çankaya Belediyesi ne iş yapar? Peki Mansur Yavaş bu Çankaya Belediyesi'ne sessizliğinizin sebebi nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siz Çankaya Belediye Başkanı'nı yere göğe sığdıramıyordunuz... Bu mudur CHP Belediyeciliği? İnsanlar çaresiz!"

Ankara'da Çankaya'da bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi sonucu çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi.

Siyasiler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in söz konusu olaya sessiz kalmasına tepki gösterdi.

YILMAZER: "BU MUDUR CHP BELEDİYECİLİĞİ? İNSANLAR ÇARESİZ!"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer, "İnsan merak ediyor bu Çankaya Belediyesi ne iş yapar? Peki Mansur Yavaş bu Çankaya Belediyesi'ne sessizliğinizin sebebi nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siz Çankaya Belediye Başkanı'nı yere göğe sığdıramıyordunuz... Bu mudur CHP belediyeciliği? İnsanlar çaresiz!" dedi.

HASGÜL: "55 HANE YİNE EVSİZ KALDI"

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül de; "Çankaya İleri Mahallesi'nde yine bir istinat duvarı göçüğüyle karşı karşıyayız. Bu gece vakti 4 bina boşaltıldı, 55 hane yine evsiz kaldı" ifadelerini kullandı.

5 BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi, inşaatın müteahhidi ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı. Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü. Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı. Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi.