Elmalı davası olayı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İki kardeş çizdiği resim ve yazdığı mektup ile cinsel istismarı anlattı. Kan donduran olayda anne ve üvey babanın 6 yaşındaki kız çocuğu ve 9 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulundukları belirtiliyor. Babaanne geçen yıl haziran ayında yaşandığı belirtilen korkunç olayla ilgili şikayette bulunurken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A.'yı serbest bıraktı. Sosyal medyada kararın duyulmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Elmalı davasında çıkan karara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile tepki gösterdi. Çocukların korumaya alındığı, karara itiraz edildiği bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı son dakika açıklamasında, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Elmalı davası olayı ile ilgili son açıklama ise Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılık dikkat çeken detaylara yer verdi. İşte Elmalı davası olayı ile ilgili son dakika detayları...

ELMALI DAVASI OLAYI: İKİ KARDEŞE CİNSEL İSTİSMAR BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S'nin savcılığa başvurusuyla ortaya çıkan korkun olay iddiaya göre şöyle gelişti. Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.