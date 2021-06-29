Elmalı davasında art arda son dakika gelişmeleri! İki kardeşe sapık üvey babanın cinsel istismar olayı davasında son durum

Son dakika haberleri... Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğradığı olayla ilgili art arda flaş açıklamalar!

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Cinsel istismar olayı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne ve üvey baba için tahliye kararı verdi. Tepki çeken kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, karara itiraz edildiği, tutuklama talebinin yinelendiği bildirildi. AK Parti'den de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Elmalı davası olayı ile ilgili açıklamasında, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bir son dakika açıklaması da Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı tarafından yapıldı. Başsavcılık açıklamasında olayın detaylarına yer verdi.