SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe sapık üvey baba cinsel istismarını ortaya çıkartan şok görüntüler!
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Son dakika haberleri... Antalya Finike'de iki küçük kardeşin üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya çıkartan çizimler kan dondurdu.
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