Müge Anlı'dan Antalya Elmalı'daki çocuklara cinsel istismar davası hakkında flaş açıklama! Cinsel istismar resimleri...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı Antalya Elmalı'daki iki kardeşe yönelik cinsel istismar davası ile ilgili açıklamalarda bulundu!
SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe sapık üvey baba cinsel istismarını ortaya çıkartan şok görüntüler!
Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.