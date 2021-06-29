Müge Anlı'dan Antalya Elmalı'daki çocuklara cinsel istismar davası hakkında flaş açıklama! Cinsel istismar resimleri...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı Antalya Elmalı'daki iki kardeşe yönelik cinsel istismar davası ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.