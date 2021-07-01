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Giriş Tarihi: 1.7.2021 08:08 Son Güncelleme: 1.7.2021 08:10

İki doz arası süre değişti! BioNTech aşısı olanlar bu habere dikkat...

İki doz arası süre değişti! BioNTech aşısı olanlar bu habere dikkat...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Biontech aşısı ile ilgili alınan kararı da duyurdu.

Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar | Video

İKİNCİ DOZ 4 HAFTA SONRA UYGULANABİLECEK

Bakan Koca, "Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.

Daha önce BionTech aşısını yaptıranlar en erken 6 hafta sonraya randevu alabiliyordu.

Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! Randevular açılıyor

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İki doz arası süre değişti! BioNTech aşısı olanlar bu habere dikkat...
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