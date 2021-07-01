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Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:16 Son Güncelleme: 1.7.2021 11:18

Skandalı SABAH duyurmuştu İBB Meclisi'ne taşındı! "Her kuruşun hesabı sorulacak"

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Skandalı SABAH duyurmuştu İBB Meclisi'ne taşındı! Her kuruşun hesabı sorulacak

SABAH'ın "Milletin parasıyla romantik jest!" başlıklı haberi, İBB Meclisi'nin gündemine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu; Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nın BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın tarafından modacı eşine tahsis edilmesi ile ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması talebiyle meclise soru önergesi sundu. İBB Meclisi'nin en genç üyesi Uslu, 3 önemli soru sorarak, "Savrulan her kuruşun hesabı vakti gelince İstanbul halkı tarafından sorulacaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Haziran ayı 2.oturumu, Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Meclisin oturumuna ise SABAH'ın haberi damga vurdu.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu; Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nın BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın tarafından modacı eşine tahsis edilmesi ile ilgili meclise soru önergesi sundu. İBB ve Meclis Üyesi Kübranur Uslu tarafından verilen soru önergesinde, şu ifadelere yer verildi:



"Genel müdür Cenk Akın'ın Hidiv Kasrı'nı modacı eşi Çiğdem Akın'a tahsis ettiğine dair haberler, yazılı ve görüntülü basında yer almıştır. İşi kılıfına uydurmak için bu yapılan, sponsorluk olarak gösterilmiştir. İstanbul halkının kaynakları, yasa dışı uygulamalarla eşe dosta, hanımlara beylere, partililere pervasızca ikram edilmektedir."

'KENDİ MALINIZ GİBİ HARCIYORSUNUZ'

BELTUR A.Ş.'de yaşanan usulsüzlüklere dikkat çeken Uslu, "BELTUR'un mali darboğazda olduğu iddiaları gündemdeyken, İstanbul halkının para ve kaynaklarını kendi malınız gibi harcamaktasınız. Şüphesiz bu şekilde savrulan her kuruşun hesabı vakti gelince İstanbul halkı tarafından son kuruşuna kadar sorulacaktır. Sorumlular kendi şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulacaktır. İşin suç yönü de ayrıca takip edilecektir." açıklamasında bulundu.

BELTUR MÜDÜRÜ EŞİNDEN PARA ALDI MI?

Uslu tarafından imzalı önergede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sorulan sorular şöyle:

BELTUR bir aile şirketi oldu da İstanbul halkının mı haberi yok?

Hidiv Kasrı'nın sponsorluk görüntüsü altında bilabedel BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşi Çiğdem Akın'a ikram edilmesinin para olarak bedeli nedir? Bu bedel tahsil edilmiş midir?

İstanbul halkının gözünün içine baka baka yapılan bu yasadışı işler için sorumlular hakkında işlem yapılmış mıdır?

SABAH NE YAZMIŞTI?

İBB kuruluşu olan BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşinin defilesi için Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nı özel kapattığı ortaya çıkmıştı. SABAH, skandalı "Milletin parasıyla romantik jest!" başlığıyla gündeme taşımıştı. Hidiv Kasrı'nda düzenlenen defileye ilişkin fotoğraflarla belgelenen haber, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Milletin parasıyla romantik jest! İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu

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Skandalı SABAH duyurmuştu İBB Meclisi'ne taşındı! "Her kuruşun hesabı sorulacak"
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