Skandalı SABAH duyurmuştu İBB Meclisi'ne taşındı! "Her kuruşun hesabı sorulacak"

'KENDİ MALINIZ GİBİ HARCIYORSUNUZ'

BELTUR A.Ş.'de yaşanan usulsüzlüklere dikkat çeken Uslu, "BELTUR'un mali darboğazda olduğu iddiaları gündemdeyken, İstanbul halkının para ve kaynaklarını kendi malınız gibi harcamaktasınız. Şüphesiz bu şekilde savrulan her kuruşun hesabı vakti gelince İstanbul halkı tarafından son kuruşuna kadar sorulacaktır. Sorumlular kendi şahsi mal varlıklarıyla sorumlu tutulacaktır. İşin suç yönü de ayrıca takip edilecektir." açıklamasında bulundu.