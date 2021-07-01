Son dakika | Tosuncuk teslim oldu! Her şey o fotoğrafla başladı: İşte Mehmet Aydın'ın sonu...

Son dakika... Türkiye'de tarihin en sansasyonel dolandırıcılıklarından birine imza atan ve Çiftlik Bank saadet zinciri ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde Türk yargısına teslim olmak istediğini belirterek dün saklandığı Brezilya'da Sao Poulo polisine teslim oldu. Çok sayıda Çiftlik Bank mağdurunun beklediği son dakika haberi üzerine Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade süreci başladı.
İşte Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın (Tosuncuk) meşhur fotoğraf karesi ile başlayan ve Brezilya'da bir karakolda biten dolandırıcılık, eğlence, partiler ve kaçış süreci...
HER ŞEY O FOTOĞRAFLA BAŞLADI
Türkiye Çiftlik Bank'ı bu fotoğrafla tanıdı. Kendisini genç bir girişimci olarak tanıtan Mehmet Aydın ünlü isimlere reklam yaptırarak ve onlarla birlikte etkinlikler düzenleyerek önce güvenirlik için algı çalışmaları yaptı.
Tüm bu çalışmalar yatırımın küçük kazancın büyük olduğu mesajı için çekilen bu yumurtalı fotoğraf ile başladı.
ÜNLÜ İSİMLER, KALABALIK AÇILIŞLAR!
Katılımcıları günden güne artarken Tosuncuk da çalışmalarını tam da planladığı gibi ilerletti. Ünlü isimlerle çekilen reklam tadında film ve açılış görüntüleri. Çiftlik açılışlarında "genç bir kahraman" , "Dahi bir girişimci" mesajlarının bu isimler üzerinden kamuoyuna yansıtılması ile Çiftlik Bank'a katılımları arttırdı.
ACELE ETMEDİ
Yatırımcılardan paralar geldikçe yeni çiftlikler, ağıllar ve araziler aldığını söyleyerek 'Büyümeye devam ediyoruz. Daha iyi kazanacağız" mesajlarıyla çalışmaya devam etti.
Artık daha sık ve zenginliğini gizlemeden göz önünde bulunmaya başlayan Mehemt Aydın kimsenin dikkatini çekmiyor, Görenler "Bu hak edilmiş bir çalışmanın ürünü" olarak görülüyordu.
YENİ AŞAMA: "SİZ DE ONUN GİBİ OLABİLİRSİNİZ"
Kamuoyuna düşündürülen artık şuydu:
"Böylesi keyifli bir hayat sürmek için ona katılın"
VE BİNLERCE İNSANIN KABUS GİBİ BİR GÜNE UYANDIĞI O GÜN GELDİ
Ve 2018 yılında mart ayının ortasına gelindiğinde ekranlarda ve mobil cihazlarda geçen son dakika haberleri Binlerce Çiftlik Bank katılımcısına adeta kabusu yaşattı. "Dahi yatırımcı" görünümlü dolandırıcı Tosuncuk Mehmet Aydın paralarla birlikte yurt dışına kaçmıştı.
LÜKS YAŞAMIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI, YENİ GÖRÜNTÜLER DE GELDİ
Kaçışın ardından davalar açıldı, soruşturmalar başlatıldı ancak Mehmet Aydın kendini ve konumunu çok rahat gördüğü için bunları problem etmeden başkalarının paralarıyla kurduğu yeni lüks hayatından fotoğraflar paylaşmaya başladı.
OTOMOBİLLER, SİLAHLAR...
Çok sayıda kız arkadaşlı, lüks otomobilli hatta silahlı fotoğraflarıyla günlerce konuşuldu.
TOSUNCUK MEHMET AYDIN ÇİFTLİK BANK İLE KAÇ KİŞİYİ DOLANDIRDI?
Vatandaş mağduriyetinin ve kayıplarının peşine düşmüşken neredeyse her gün Mehmet Aydın'ın lüks hayatından gelen görüntüleri takip etmek zorunda kalıyorlardı.
Aydın'ın Çiftlik Bank ile dolandırdığı mağdurların sayısı tam 132 bin...
KAÇ PARA İLE KAÇTI?
Mehmet Aydın binlerce vatandaştan topladığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçtı
KAYIPLARA KARIŞTIĞI BİR DÖNEM...
Süreç yakalanması yönünde ilerlemese de bazı şeyler değişmişti. Aydın'ın önce etrafındaki insan sayısının azaldığı görüldü. Daha sonra da lüks içerikli paylaşımlar durdu ve artık herkes ümidi kesmişti.
3.5 YILLIK FİRARIN BİTİŞ SESLERİ
Ancak tosuncuk nedeni henüz bilinmeyen bir biçimde teslim olmaya karar verdi. Ayrıntıları ülkeye geldiğinde ifadesinde ortaya çıkacak olan bu gelişme ile yaklaşık 3,5 yıl süren firar bitti.
VE SON FOTOĞRAF
Mehmet Aydın dün saklandığı son adres olan Brezilya'da Sao Paulo'da güvenlik güçlerine teslim olarak Türk yargısına iade edilmek istediğini belirtti. Sansasyonel dolandırıcılık ve şatafatlı bir firar döneminin ardından Tosuncuk'un son karesi bu oldu...