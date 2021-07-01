Son dakika | Tosuncuk teslim oldu! Her şey o fotoğrafla başladı: İşte Mehmet Aydın'ın sonu...

Son dakika... Çiftlik Bank skandalı ile saadet zinciri dolandırıcılığı sonrası firar eden 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın dün okuduğu bir metin ile teslim olacağını açıkladı ve bugün saklandığı Brezilya'da Sao Paulo güvenlik güçlerine teslim oldu. Aydın, dün gece yayınladığı video ile teslim olacağını, Türkiye'de yargılanmak istediğini duyurmuştu. Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk Mehmet Aydın, kendisinin dolandırıcılık gibi bir niyetinin olmadığını da öne söyledi.

Son dakika... Türkiye'de tarihin en sansasyonel dolandırıcılıklarından birine imza atan ve Çiftlik Bank saadet zinciri ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde Türk yargısına teslim olmak istediğini belirterek dün saklandığı Brezilya'da Sao Poulo polisine teslim oldu. Çok sayıda Çiftlik Bank mağdurunun beklediği son dakika haberi üzerine Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade süreci başladı.

İşte Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın (Tosuncuk) meşhur fotoğraf karesi ile başlayan ve Brezilya'da bir karakolda biten dolandırıcılık, eğlence, partiler ve kaçış süreci...