Son dakika: Avusturya Mahkemesi'nden Sezgin Baran Korkmaz kararı

Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Avusturya Mahkemesi'nin vereceği karar merakla bekleniyordu. Türkiye ve ABD'nin iadesini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mahkeme kararını verdi.

Son dakika haberine göre; Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'daki tutukluluk hali sürecek. Korkmaz, 5 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak. Bu duruşmada yeni bir karar da verilebilir.