Avusturya'da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı!
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Avusturya Mahkemesi, ülkede tutuklanan ve ABD ile Türkiye'nin iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz hakkında kararını verdi. Karara göre; Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk hali devam edecek.