CHP'yi sarsacak son dakika haberi: Halk TV'de Muharrem İnce'ye sansür itirafı

Gazeteci Şaban Sevinç Halk TV'nin başında olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Muharrem İnce'nin mitinglerini yayınlamaması konusunda kendisine CHP'den sansür telefonları geliğini açıkladı. Sevinç aynı baskının İYİ Parti ve Meral Akşener için de yapıldığını belirtti.

"NİYE BU KADAR YER VERİYORSUN KARDEŞİM?"

Şaban Sevinç çok konuşulan açıklamalarında "24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce il il geziyor, biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. Genel Merkez'den bana telefon açılıyor "Niye bu kadar yayınlanıyor. Niye bu kadar yer veriliyor. Adam daha kampanya yaparken Genel Merkez çelme takıyor. Bana bunu diyen CHP Genel Başkan yardımcısı" dedi.

Halk TV'de Muharrem İnce'ye sansür itirafı!

"BAŞIMIZA BELA MI EDECEKSİN?"

Başımıza bela mı edeceksin? Birkaç kez bu baskılarla ilgili Deniz Baykal'a gittim. Bana doğrusunu yapıyorsun aynen devam et dedi.

Aynı tutumu Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlamamam için arandım. Neden? Oylar İYİ Parti'ye kayıyormuş.