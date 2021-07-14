Video Haber Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti "Camide tesbih çekerken..."

Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti "Camide tesbih çekerken..."

Halk TV'de CHP'li Atila Sertel'den canlı yayında skandal sözler! Müslümanlara Dolar - Euro hakareti
14.07.2021 | 10:56

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Halk TV'de Ayşenur Arslan ile beraber canlı yayında Mülümanlar için kullandığı skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı.

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