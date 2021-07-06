Tosuncuk soruşturmasında son dakika: Gizlilik kararı verildi

Son dakika... İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen "Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Aydın'ın yanında getirdiği ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan şirket evraklarının iddianamedeki müfettiş ve MASAK raporlarıyla karşılaştırmasıyla birlikte cevaplaması için 60 sayfalık soru hazırlanan Mehmet Aydın'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi ifadesi dün akşam alınmaya başlandı. İfadesi halen devam eden Mehmet Aydın polisler tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve yanıtlamaya devam ediyor.

SON DAKİKA | GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

İfadede Aydın'a yöneltilen sorular ve Aydın'ın verdiği cevaplar yeni soruları beraberinde getirdi ve soruların sayfası 70'e yükseldi. Öte yandan Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili "Gizlilik Kararı" verildi. Dört günlük gözaltı süresi bulunan Mehmet Aydın'ın yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.