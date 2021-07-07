15 Temmuz’un kadın kahramanları sizi asla unutmayacağız





'ÇOCUKLARIM ANNESİZ YAŞAYABİLİR AMA ASLA VATANSIZ KALAMAZ'



Türkan Türkmen Tekin: 3 çocuk annesiydi, 43 yaşındaydı. Darbecilerin tankı altında kaldı. "Eşim kollarımda şehit oldu" diyen Ramazan Tekin, " Eşimi çıkardığımda kafatası parçalanmıştı. Hastaneye kaldırdık ama şehitlik nasip oldu. Onsuz geçen 5 yıldır yüreğimiz yanıyor ama gururu anlatılmaz. Evlatlarıma hem annelik hem babalık yaptım. Çocuklarım annesiz babasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın, vatanımız sağ olsun. 15 Temmuz da kulaklarımıza küpe olsun, asla unutulmasın" diye konuştu.





'500 YIL GEÇSE ACIMIZ DİNMEZ'



Demet Sezen: O gece akşam 9'a kadar nöbetçiydi. Nöbetini bitirip evine 3 yaşındaki oğlunun yanına döndü ama kalkışmayı duyunca tekrar Gölbaşı Özel Harekâta gitti. Hainlerin bombası onu oğlundan ayırdı. "Evladımı ellerimle toprağa verdim" diyen anne Zeynep Köşker, "Bu acının tarifi yok, ciğerim 5 yıldır yangın yeri. Değil 5 yıl 500 yıl da geçse evlat acısı dinmiyor. Allah o hainlerin de yüreğini yaksın gün yüzü göremesinler" dedi.