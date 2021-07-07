CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu...

2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalar gündemde sıcaklığını koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok isterim' diyerek mesaj verirken, benzer bir açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da gelmişti. Kılıçdaroğlu, 'Ortak bir karar alınması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olurum' diyerek yeşil ışık yakmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. İYİ Parti ve HDP'nin bu çıkışı nasıl değerlendireceği merak ediliyor.

Muhalefetin 'Cumhurbaşkanı Adayı' kim olacak? CHP'li Kuşoğlu'ndan flaş 'Cumhurbaşkanı Adayı' açıklaması

2023 SEÇİMLERİ ÖNCESİ MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAY TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilk günden açıklarken, Millet İttifakı'nda Erdoğan'a rakip olacak aday konusunda tartışmalar sürüyor. İttifak ortak aday üzerinde dururken, her partinin kendi adayını çıkarması gerektiği görüşünü savunanlar da var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin aday olmak istediğini bir canlı yayında açıkça ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine bir canlı yayında benzer şekilde, ortak karar alınması durumunda aday olmak istediğini aktarmıştı.