Muharrem İnce'den CHP'ye şok: Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum

"CHP'NİN GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI BANA OY VERMEDİ"

Başkan İnce burada yaptığı konuşmada istifa ettiği CHP'nin genel başkan yardımcılarına sert eleştirilerde bulundu. İnce, "Halk TV'nin eski genel yayın yönetmenini takip ediyorsunuz değil mi? 2018 yılında Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, günde 3 ile gelerek miting yapıyor. Balıkesir'de yaptım oradan da Çanakkale'ye geldim. O günlerde, CHP'nin 2 genel başkan yardımcısı ve kim olduklarını da biliyorum. Halk TV'nin genel yayın yönetmeni arıyorlar, 'Muharrem İnce'yi fazla çıkarıyorsun televizyona, başımıza bela edeceksin' diyorlar. Kafaya bakın. Onu çıkarmayacak da kimi çıkaracak? Aday o zaten. Peki, bu CHP'nin genel başkan yardımcıları sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanı adayı için 'Onu televizyona fazla çıkarma' diyen bir adam; sandıkta oy vermez, onun için çalışmaz ve gereğini yapmaz. Onun için işgal edildi orası. Atatürk'ün ilkelerini yaşatan parti Memleket Partisi'dir" dedi.