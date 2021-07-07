Muharrem İnce'den CHP'ye zor soru: Beni niye sattınız...

CHP'de siyaset yapma şansı bulamayan ve partinin içinde ulusalcı kanadın tasfiye edilmesi ile kendi yolunu çizen Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine eleştirilerini sürdürüyor. Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in bir canlı yayında, "24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'yi bu kadar gösterme" diye CHP'den telefonlar geldiğini itiraf etmesi sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den ilk tepki geldi. İnce, CHP Genel Başkanı ve yönetimine ateş püskürdü, 'Beni niye sattınız' diyerek çıkıştı. İnce, Kılıçdaroğlu'na televizyonda tartışma teklifini de yineledi.
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdarıoğlu'na flaş çağrı! "Millet sana hak verirse..."
ESKİ HALK TV GENEL MÜDÜRÜ SEVİNÇ CHP ELİYLE İNCE'YE SANSÜRÜ İTİRAF ETTİ
Gazeteci Şaban Sevinç Halk TV'nin başında olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Muharrem İnce'nin mitinglerini yayınlamaması konusunda kendisine CHP'den sansür telefonları geliğini açıkladı. Sevinç aynı baskının İYİ Parti ve Meral Akşener için de yapıldığını belirtti.
"NİYE BU KADAR YER VERİYORSUN KARDEŞİM?"
Şaban Sevinç, canlı yayında "24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce il il geziyor, biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. Genel Merkez'den bana telefon açılıyor "Niye bu kadar yayınlanıyor. Niye bu kadar yer veriliyor. Adam daha kampanya yaparken Genel Merkez çelme takıyor. Bana bunu diyen CHP Genel Başkan yardımcısı" ifadelerini kullandı.
Sevinç sözlerini şöyle sürdürdü:
Başımıza bela mı edeceksin? Birkaç kez bu baskılarla ilgili Deniz Baykal'a gittim. Bana doğrusunu yapıyorsun aynen devam et dedi.
Aynı tutumu Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlamamam için arandım. Neden? Oylar İYİ Parti'ye kayıyormuş.
MUHARREM İNCE'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Şaban Sevinç'in açıklamalarına değindi, CHP'ye ateş püskürdü.
"BUNLAR BANA OY VERMEDİ
İnce şöyle konuştu:
Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar. Kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. Televizyona çıkartma diyor. Ya bunlar bana oy verdiler mi vermediler mi? Bence oy vermedi bunlar. Vermedi bunlar oy. Bana diyor ki CHP'den neden ayrıldın. Ya hanginizin benim kadar emeği var. 42 senedir mücadele ettim.
"ENTRİKALARI İLE UĞRAŞAMADIM"
Pes ettim artık. Sizin entrikalarınızla uğraşamam dedim. Hem muhalefeti hem de iktidarı sandığa gömmek için yola çıktım. Ben CHP'liyim CHP'den başka yere oy vermedim. Elim AK Parti'ye gitmez ama bu CHP de artık Atatürk'ün partisi değil, çizgisinden uzaklaştı' diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi'dir.
"CANLI YAYINDA TARTIŞALIM, BENİ NİYE SATTINIZ"
İnce, Kılıçdaroğlu'na yeniden canlı yayında tartışma teklifi sundu, "Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski Genel Başkanım. Partiden neden ayrıldım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Bakalım kim haklı, kim haksız, kim Muharrem İnce'yi mağdur etmiş. Kim Muharrem İnce'ye haksızlık yapmış. Kazanacağım diye partiyi yönetenler, kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel televizyona önce benimle tartış. Ak koyun karakoyun çıksın ortaya" dedi.Halk TV'de Muharrem İnce'ye sansür itirafı!