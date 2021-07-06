Halk TV'de Muharrem İnce'ye sansür itirafı!
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Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin mitinglerini yayınlanmaması için arandığını canlı yayında itiraf etti!
Muharrem İnce 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. O dönemde Halk TV Genel Müdürü olan Şaban Sevinç "Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim seçimlerde mobbing uygulandı" dedi.