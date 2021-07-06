Video Haber Halk TV'de Muharrem İnce'ye sansür itirafı!

Halk TV'de Muharrem İnce'ye sansür itirafı!

Halk TV'de Muharrem İnce'ye sansür itirafı!
06.07.2021 | 12:25

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Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin mitinglerini yayınlanmaması için arandığını canlı yayında itiraf etti!

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Muharrem İnce 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. O dönemde Halk TV Genel Müdürü olan Şaban Sevinç "Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim seçimlerde mobbing uygulandı" dedi.

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