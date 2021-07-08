Cemal Kaşıkçı cinayetinde tanıklar dinlendi! ‘Öldürüleceğini bildiği için ABD’ye yerleşti’

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı katlettikleri iddiasıyla 26 Suudi sanığın gıyabında yargılandığı duruşmaya devam edildi. Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Amerikan istihbarat raporunun dosyaya getirilmesi ve dosyada bahsi geçen farklı isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep etmişti.



'İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ'



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme tanıkların ifadelerine başvururken duruşmaya maktul Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkemede konsoloslukta şoför olarak çalışan Serhat Kışlakçı tanık olarak verdiği ifadesinde, 'Ben şöför olarak çalışıyorum. Olaydan bir gün önce Cemal Bey ve nişanlısını konsolosluk binasında gördüm. Cemal Bey içeri girdi nişanlısı kapıdaydı. Konsolosluktan gelen talimat üzerine otelden üç kişi alıp konsolosluğa getirmiştim. Olay günü yine nişanlısıyla birlikte konsolosluğun orda gördüm. Ben girişte polis arkadaşlarımla sohbet ediyordum. Bina içerisini giriş yapmadım. Akşam üzeri Başkonsolosluktan telefon geldi ve oraya giderek misafirleri olan üç suudi vatandaşı alarak havaalanına götürdüm. Önceki beyanımda araç içerisindeki üç kişinin acele ettiğini ifade etmiştim. Şahıslar yolda trafik oluşunca teşekkür edip acele gibi şeyler söylüyorlardı ama tedirginlik hissetmedim. Bildiğim kadarıyla özel uçakla gittiler. Olaydan birkaç gün sonra basından öğrendim. Konsolosluk içerisinde anormal bir durum yoktu.' dedi.



'ADAMI ÖLDÜRDÜLER BİZİ DE ODADA TUTTULAR'



Cemal Kaşıkçı'nın 10 yıldır arkadaşı olduğunu ifade eden Turan K., ' Gazeteciyim, Cemal Beyle on yıllık dostluğumuz vardı. Çok fazla birlikte çalışmamız var. Cemal Suudi Arabistan'da tutuklaması çıktığında Amerika'da yaşamak istediğini söylemişti. 5-6 ay Türkiye ve geri kalan zamanı Amerika'da geçirmeyi düşünüyordu. Kendisine ülkesinden 'Bunu hesabını vereceksin' tarzında uyarılar geldiğini söylemişti. Tutuklanmaktan endişe duyuyordu. Olay günü dernekteydim 17.00 gibi Hatice hanım arayıp Cemal'in 13.00 sularında konsolosluğa girdiğini hala çıkmadığını söyledi. Birkaç yetkili aradım sonrasında oraya gittim. Medya organları oradaydı. Sabaha kadar beklemeye devam ettik ve bize Cemal'in gittiğini söylediler. Orada bulunan Arap medyasından bazı şahıslar eğer haber alınamıyorsa öldürülmüş olabileceğini söylediler. Olaydan birkaç gün sonra konsolosluktan çıkan şahısa Cemal Kaşıkçı'yı sorduk oda 'Adamı öldürdüler, bizi bir odada tuttular aşağıdan sesler geliyordu.' diye konuştu. Duruşma tanık ifadelerinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.