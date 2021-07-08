Memleket Partisi'nden bomba itiraf sonrası CHP'ye sert çıkış: Bunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı kim?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez ayrı partilerin başında karşı karşıya geldi. Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası Muharrem İnce, 'Beni niye sattınız' diyerek Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. İnce, Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında tartışmaya davet etti. CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne katılan ve parti sözcüsü olan Gaye Usluer sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Bu süreç, CHP açısından, gücü elde ettiğinde neler yapacağının da bir sınaması olmuştur." dedi. CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne katılan ve Genel Başkan Yardımcısı olan Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da, "Biz gelirken Atatürk'ün CHP'si diye geldik, baktık ki öyle değil" ifadelerini kullandı.

HALK TV ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN SEVİNÇ'TEN BOMBA İTİRAF

Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezi'nin çelme taktığını söyleyen Sevinç, bir CHP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini anlattı.

Sevinç, "Daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor, ben görüyorum, ben yaşadım, bana CHP Genel Başkan Yardımcısı "Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin" denildiğini itiraf etti.

Sevinç, CHP'den gördüğü baskı nedeniyle Deniz Baykal'la da görüştüğünü söyledi.

Sevinç, "CHP'nin Halk TV'ye yaptığı baskı nedeniyle Deniz Baykal'la da görüştüm, bana dediği şu sen doğrusun yapıyorsun, aynen devam et." diye destek gördüğünü de belirtti.