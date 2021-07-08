Memleket Partisi'nden bomba itiraf sonrası CHP'ye sert çıkış: Bunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı kim?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez ayrı partilerin başında karşı karşıya geldi. Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası Muharrem İnce, 'Beni niye sattınız' diyerek Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. İnce, Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında tartışmaya davet etti. CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne katılan ve parti sözcüsü olan Gaye Usluer sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Bu süreç, CHP açısından, gücü elde ettiğinde neler yapacağının da bir sınaması olmuştur." dedi. CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne katılan ve Genel Başkan Yardımcısı olan Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da, "Biz gelirken Atatürk'ün CHP'si diye geldik, baktık ki öyle değil" ifadelerini kullandı.
HALK TV ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN SEVİNÇ'TEN BOMBA İTİRAF
Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezi'nin çelme taktığını söyleyen Sevinç, bir CHP Genel Başkan Yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini anlattı.
Sevinç, "Daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor, ben görüyorum, ben yaşadım, bana CHP Genel Başkan Yardımcısı "Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin" denildiğini itiraf etti.
Sevinç, CHP'den gördüğü baskı nedeniyle Deniz Baykal'la da görüştüğünü söyledi.
Sevinç, "CHP'nin Halk TV'ye yaptığı baskı nedeniyle Deniz Baykal'la da görüştüm, bana dediği şu sen doğrusun yapıyorsun, aynen devam et." diye destek gördüğünü de belirtti.
MUHARREM İNCE: BENİ NİYE SATTINIZ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Şaban Sevinç'in açıklamalarına değindi, CHP'ye ateş püskürdü.
İnce şöyle konuştu:
Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar. Kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. Televizyona çıkartma diyor. Ya bunlar bana oy verdiler mi vermediler mi? Bence oy vermedi bunlar. Vermedi bunlar oy. Bana diyor ki CHP'den neden ayrıldın. Ya hanginizin benim kadar emeği var. 42 senedir mücadele ettim.
Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski Genel Başkanım. Partiden neden ayrıldım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Bakalım kim haklı, kim haksız, kim Muharrem İnce'yi mağdur etmiş. Kim Muharrem İnce'ye haksızlık yapmış. Kazanacağım diye partiyi yönetenler, kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel televizyona önce benimle tartış. Ak koyun karakoyun çıksın ortaya çıksın.
MEMLEKET PARTİSİ SÖZCÜSÜ USLUER VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKSOY SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU
Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aksoy sabah.com.tr'ye konuştu.
CHP'den ayrılarak İnce'ye katılan iki isim de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
USLUER: ÇOK CİDDİ BİR İTHAM VAR
Gaye Usluer, Şabah Sevinç'in açıklamalarını değerlendirdi, CHP'nin açıklama yapması gerektiğini belirtti.
Usluer şöyle konuştu:
Öncelikle Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in açıklamalarını önemsediğimi belirtmek isterim. Şaban Sevinç deneyimli bir basın mensubu. 82 milyonun dinleyebileceği, ulusal bir televizyonda açıklama yaptı. Olmayan bir şeyi değil, yaşadığı bir olayı birinci ağızdan aktaran bir kişi diye düşünüyorum.
Yayındaki bir başka katılımcı "eğer böyle bir şey yaşanmışsa bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında olmuştur" dedi. Sayın Sevinç de "bu talepte bulunan kişiler kim, açıklayın" denmesi üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu davet eder ve isimleri isterse, kendilerine açıklarım "dedi. Çok ciddi bir itham var.
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"KONU CİDDİDİR, BUNU SÖYLEYEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KİM, AÇIKLANSIN"
Bu açıklama CHP'ye oy veren, Sayın İnce'ye oy veren milyonları hem üzmüştür. Hem de "bunu söyleyen genel başkan yardımcıları kim, açıklansın" beklentisini doğurmuştur. Kamuoyunun beklediği CHP genel başkanının Sayın Sevinç'i çağırmasıdır. Konuya açıklık getirilmesidir. Konu ciddidir. Gereken yapılmalıdır.
"CEVAP VERİLMEZ İSE KONUNUN MUHATABI BU GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN ÇOK DAHA FAZLASI OLACAKTIR"
Bu anlamda Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin sorusu yerindedir. "Beni niye sattınız?"
Sorunun muhatabı ve cevap vermesi gerekenler belli. Kamuoyunun beklediği cevap verilmek zorundadır. Aksi halde konunun muhatabı sadece bu sözleri söyleyen genel başkan yardımcılarından daha fazlası olacaktır.
"PARTİ ÖRGÜTÜ DEĞİL, CHP YÖNETİMİ İNCE'Yİ YALNIZLAŞTIRDI"
Sayın ince çok başarılı ve bir o kadar da zorlu bir Cumhurbaşkanı adaylığı sureci geçirdi. Yaşadıklarını en iyi kendisi biliyor. Ancak herkesin bildiği şudur ki; CHP örgütleri değil, ancak parti üst yönetimi Sayın İnce'yi yalnızlaştırmışlardır.
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"GÜCÜ ELDE ETTİĞİNDE CHP'NİN NELER YAPACAĞININ BİR SINAMASIDIR"
CHP'ye yakın kanalların Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ne yer vermemesine tepki gösteren Gaye Usluer sözlerini şöyle sürdürdü:
Başta Sayın İnce ve devamında Genel Başkan vekili ve parti sözcüsü olarak ben, hepimiz adeta yasaklı hale getirildik. Davet edildiğimiz programlar iptal ettirildi. Bu durum iktidar partisi üzerinden "yandaş kanal"şikayetini çokça yapan CHP'yi haksızlaştırmıştır. Aynı şeyleri yapanların şikayet hakkı yoktur. Bu süreç, CHP açısından, gücü elde ettiğinde neler yapacağının da bir sınaması olmuştur.
"ANKETLERDE EN YÜKSEK OY MUHARREM İNCE'YE ÇIKINCA ÇARESİZCE ADAY YAPTILAR"
Usluer, CHP Genel Merkezi'nin yeterince destek vermediği Muharrem İnce'yi neden Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğine dair soruya ise şöyle yanıt verdi:
O dönem Parti Meclisi üyesiydim. Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanının tarifleri hiç bir şekilde Sayın Muharrem İnce'yi işaret etmiyordu. Ancak üst üste yaptırılan anketlerde sürekli Sayın İnce en yüksek oyu alınca çaresiz kalındı diye tahmin ediyorum. Sanırım hesaplanılamayan şey Sayın İnce'nin milyonları nasıl etkileyebileceğiydi. Bir anda Türkiye'nin umudu oldu. Aldığı o partililerin yıllardır açlığını çektiği bir oydu. Üstelik her siyasi parti kendi adayıyla seçime girmiş, ittifak yok, kişisel bir başarı öyküsünden söz ediyoruz. Keşke daha farklı davranılsaydı. O gün Türkiye'nin kaderi değişmiş olacaktı.
"52 İLDE 1 AYDA ÖRGÜTLENDİK"
Usluer, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti, kendilerine yönelik vatandaşta ciddi bir teveccüh olduğunu söyledi. Anketlerin sokakta olduğunu ifade eden Usluer, "52 ilde 1 aylık bir sürede örgütlendik. İlçe kongrelerimize başladık." dedi.
AKSOY: CHP'NİN İÇ ORGANLARI ÇÜRÜMÜŞ, DIŞI DURUYOR
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aksoy, CHP'de umduklarını bulamadıklarını söyledi. Aksoy, CHP'ye katıldığı dönemi, 'Atatürk'ün partisi diye geldik, baktık ki öyle değil' diye özetledi.
Aksoy, "Atatürk'ün partisi değil. İsmet İnönü'nün partisi değil. Ecevit'in değil, hatta ve hatta Deniz Baykal'ın bile partisi değil. Parti Kılıçdaroğlu'nun partisi olmuş. Doktor olarak şöyle ifade edeyim, iç organları çürümüş, sadece dışı duruyor" dedi.
Aksoy, CHP'nin kurucu ayarlarına dönmesi gerektiğini de ifade etti.
"ATATÜRK'E KARŞI BİR DURUM OLMAMALI"
İstifa ettiği dönemki konuşmasını hatırlatan Aksoy, "CHP'de Atatürk'e karşı bir durum olmaması gerek. Bakıyorsunuz Azerbaycan'a asker gönderilecek, CHP 'Hayır' diyor. Kılıçdaroğlu'na bunun yanlış olduğunu söylediğimde, 'Tecrübesizlik' diyor. Partide lidere rağmen siyaset yapmak mümkün değil." dedi.
"MUHARREM İNCE'NİN KÜRSÜYE DAVET EDİLİŞ ŞEKLİ BİLE YANLIŞTI"
Aksoy, kendisinin Karabük Milletvekili olduğunu, Genel Merkez'de çok bulunmadığını söyledi. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yalnız bırakılması ile ilgili gelişmeleri İnce'nin kendisinin yorumlamasının daha doğru olduğunu ifade etti.
Aksoy, dışarıdan bir partili olarak gözlemini ise şöyle aktardı:
2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı, Muharrem İnce olarak belirlendi.
Çok kısa sürede onlarca miting yaptı, çok yoruldu, kendisine de CHP'den yanılmıyorsam Engin Altay eşlik ediyordu.
Ben Muharrem Bey'in daha davet edilme şeklinden başlayan bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.
Partinizin Cumhurbaşkanı adayını, 'Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi sahneye davet ediyorum' diyerek davet etmek var, bir de, 'Gel bakalım' diyerek davet etmek var. Davet edilişindeki tarz ve vücut dili bile yanlıştı.
Daha sonra seçim sonuçlarının takibi kısmında da yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi davet etmesi, sonuçları birlikte takip etmeleri gerekirdi. Muharrem Bey oldukça başarılı oldu, parti 22 küsür oy alırken, Muharrem Bey 31 oy aldı. Daha fazla destek olunmalıydı. Muharrem Bey, bu konuları daha sonra daha da detaylı olarak anlatacaktır.
"ERKEN SEÇİM OLMAZ"
Aksoy, Memleket Partisi'nin ittifaklardan bağımsız hareket ettiğini, alternatif oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Aksoy, sandıktan birinci parti olarak çıkmak istediklerini söylerken, erken seçim öngörmediğini, pandemi koşullarında seçimin de olmasının mümkün olmadığını belirtti.