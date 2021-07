İstanbul 2 Nolu Baro’nun ilk başkanı Av. Yasin Şamlı: Barolar artık ideolojik dayatmalardan kurtuldu

YASAKÇI DEĞİL ÖZGÜRLÜKÇÜ OLACAĞIZ

Baromuz her zaman milletin yanında, darbecilerin karşısında olacaktır. Üyelerimiz ve tüm meslektaşlarımız için yasakçı değil özgürlükçü olacağız. Kıyafeti nedeniyle üyemize ceza verme haksızlığına, yasakçılığına hiçbir zaman düşmeyeceğiz.

Baro başkanı ve yönetimi olarak her zaman ulaşılabilir olacağız. Baro başkanı olarak üyelerime söz verdim. Başkanlarının telefonu kendileri için 24 saat ulaşılabilir olacaktır.

Baromuz genç meslektaşlarımız için bir akademi gibi çalışacaktır. Genç meslektaşlarımız tecrübeli üstatlarının tecrübelerinde her istediklerinde yararlanabilecek, üstatlarımız genç meslektaşlarımıza her istediklerinde danışmanlık hizmeti verecektir. Üyelerimizin mesleği icra ederken karşılaştıkları her engelde Baromuz yanlarında olacaktır.

HER DÜNYA GÖRÜŞÜ BAROMUZDA YERALACAK

Her dünya görüşünden meslektaşımız baromuzda kesinlikle olabilecek. Biz insanı kendisi yapan en önemli unsurlardan birinin onun inancı, dünya görüşü olduğunu düşünürüz. Biz inancımız gereği; en fazla kendi dünya görüşümüzün bir insan için daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Muhatabımız da bunu söyler. İnsan aklı ve fıtratı doğruya meyillidir. Zorla yaptırılan bir şeyden yapana da yaptırana da fayda gelmez. Biz Yaratıcının özgür bıraktığı insana yasaklar getirmenin ne büyük bir zulüm olduğunu, başörtüsü yasağı ve sair yasaklarda gördük. Yasakların insanları çift kimlikli, iki yüzlü yaptığını gördük. Yasakları uygulayanların ne kadar zalimleştiklerini, yasağa maruz kalanların ne büyük acılar yaşadığını gördük. Bu yanlışların yakınından geçmemiz dahi bize yakışmaz.

HEDEFİMİZ 10 BİN ÜYE

İlk hedefimizi 5 bin üye, ondan sonraki hedefimizi 10 bin üye olarak belirledik. İstanbul 2 No'lu Baromuz en kısa zamanda üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en güçlü birkaç barosundan biri olacaktır.

İstanbul 2 No'lu Baromuz hiç şüpheniz olmasın yaptığı faaliyetler itibariyle ise Türkiye'nin en güçlü barosu olacaktır.



İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı’na avukat Yasin Şamlı seçildi

