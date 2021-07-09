İstanbul 2 Nolu Baro’nun ilk başkanı Av. Yasin Şamlı: Barolar artık ideolojik dayatmalardan kurtuldu

Bu husustaki mevzuat değişikliğine yapılan eleştirileri iki başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi meslektaşlar dışından gelen ve iftira niteliği taşıyan iddialar. Şüphe yok ki bunlar bu değişikliği önlemeye yönelik kötü niyetli yaklaşımlar idi. Tafsilatına girmeye gerek yok kamuoyu bu eleştirilerin niteliğini ve kimler tarafından yapıldığını biliyor. İkincisi meslektaşlarımızdan gelen, ancak gerçeğe tekabül etmeyen gereksiz kaygılara dayalı eleştirilerdi. Maalesef bu eleştiriler İstanbul 2 No'lu Baromuzun üye sayısının arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmasını engelledi. Bütün bunlara rağmen biz hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Sonuç itibariyle İstanbul'da İstanbul 2 No'lu baromuz kuruldu. Bu vesile ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık İstanbul'da görev yapan meslektaşlarımız istedikleri baroyu tercih edebilme imkanına kavuşmuştur. Örgütlenme özgürlüğünün kapsamı genişlemiştir. Mesleğe ve meslektaşa hizmet için barolar arasında tatlı bir yarış başlamıştır. Bu yarışın sonunda hangi baro önde olursa olsun meslek ve meslektaşlar kazanacaktır.

İstanbul 2 No'lu Barosu olarak üyelerimizin her derdi ile birebir ilgileneceğiz. Onların mesleği icra ederken karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırma gayreti içinde olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Baromuzu ülkemizdeki bütün avukatların barosu olarak görüyoruz. Değişik bir ifade ile bizim baro olarak yapacağımız faaliyetler aynı zamanda avukatlık mesleğine ve ülkemizdeki bütün avukatlara fayda üretecektir.

İDEOLOJİK, KAMPLAŞTIRICI KAVGALARDAN KURTULDUK

Baromuz; kısır, faydasız, ideolojik, kamplaştırıcı, ötekileştirici, ayrıştırıcı tartışmaların dışında ve üstünde olacaktır. Üyeler ve meslektaşlar arasında ayrım yapmayacaktır. Yasakçı değil özgürlükçü olacaktır. Adalet ve hak noktasında sabit duracağız. Hukukçuların ve hukuk kurumlarının böyle olması gerekir.

BİZ BAŞARILI OLURSAK DİĞER MESLEK ODALARINA DA ÖRNEK OLACAK

Baromuzun başarılı olması hiç şüphe yok ki diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerine, meslek mensuplarına da örnek olacaktır. O meslek mensuplarının da tercih imkânı olacak, örgütlenme özgürlüklerinin kapsamı genişleyecektir.

Birçok bakımdan kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu milletin mensubu, şehitlerin varisi olarak bu millete hukuk üretme, hakkı savunma, adalete hizmet etme borcumuz var. Milletimizin hukukunu savunmak da boynumuzun borcudur. Meslek hayatımız boyunca darbecilerin karşısında durduk. Darbe sanıklarının yargılandığı davalarda milletin hukukunu savunduk. 28 Şubat Post Modern darbesine ilişkin yargılamalarda milletin iradesini ve hukukunu savunduk. 15 Temmuz darbe teşebbüsü yargılamalarında milletimizin, gazilerimizin şehit yetimlerinin ve şehitlerimizin haklarını savunduk. Şimdi ise bir hukuk kurumu olarak da milletimizin hukukunu savunacağız.

BİR DİLEKÇE İLE 2. BARO'YA GEÇEBİLİRLER

Öncelikle ve önemle ifade etmek isterim ki bir avukatın baro değiştirmesi hiçbir düzen değişikliği gerektirmemektedir. Özgür iradeleri gereği verecekleri bir dilekçe ile nakil işlemleri çok kısa bir sürede gerçekleşmektedir.

Hem Anayasa hem Avukatlık kanunu ve hem de işin tabiatı gereği barolar; üyelerinin yararı için çalışmalı, mesleğin icrasının önündeki engelleri kaldırmalı, mesleğin ve meslektaşın saygınlığının olması gereken yere ulaşması için mücadele etmeli, üyelerinin sorunlarını birebir tespit edip çözümü için mücadele etmelidir.