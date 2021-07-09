'Kafir Profesör' şimdi yandı! Mahkeme o savcının cezasını onadı

Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık katılmazken avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Görevinin devamı sırasında 300 kişilik emlak ve konut şebekesini çökertmiştir. Yargılamaya konu isnatlar bu şebeke üyelerinin kendisine atmış olduğu iftiralardır" dedi. Mahkeme, E.H.'yi 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan toplam 35.580 lira para cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, E.H.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yerel Mahkemenin kararını ardından E.H.'nin avukatları üst mahkemeye karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesinde görülen duruşmada yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

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