Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz mesajları mesaide atmış! Duruşması o tarihe ertelendi

MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZACAK NİTELİKTE PAYLAŞIMLAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. HSK 2'nci Dairesi tarafından verilen ihraç kararında Gündüz'ün yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.