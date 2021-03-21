6 yıla kadar hapisle yargılanacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) devlet büyüklerine Twitter'dan açtığı "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla küfürler savurduğu tespiti nedeniyle açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oybirliğiyle kabul edildi. 3 Mayıs'ta Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak Gündüz hakkındaki iddianamede, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da oluşturulduğu anlatıldı. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise 0530.....39 olduğu belirlendi. Hesabın, Gündüz'ün cep telefonuna kayıtlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı. HSK da Savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında idari soruşturma yürütüyor. Gündüz, soruşturma kapsamında açığa alındı ama mesleğe devam edip edemeyeceğine HSK 2. Dairesi karar verecek. HSK müfettişleri soruşturmayı sürdürüyor.