Twitter'da devlet yetkililerine hakaret eden küfürbaz savcıya siyasilerden peş peşe tepkiler

"HAKARET ETMEYE HAKKI YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise, "Sosyal medyanın bu yıkıcı halini biliyoruz. Sosyal medya üzerinden hakaret eden kişinin sıfatına baktığımızda savcı olması gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Savcı da olsa kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok. Eleştirebilir, ancak hakaret etmeye iftira atmaya hakkı yok. Aslında bunu kim yaparsa yaparsın, ve kime yaparsa yapsın hiç hoş karşılayamayacağımız bir durum ortaya çıkıyor." dedi.