Çengelköy gazisi Fikret Morgül o geceyi anlattı! Darbeci albay "Hani inimize girecekti" diye bağırıyordu

HANİ İNİMİZE GİRECEKTİ DİYE TEHDİT ETTİLER

Biz esir alındığımız anda, oraya gelen bizi esir alan askerler öyle hain davranış sergilediler ki. Adama diyorum ki, dükkanın kasasını kapatayım, ocağımı kapatayım diyorum. Bana "ne ocağı ne tezgahı, biz artık idareye el koyduk. Biz darbe yapılmış. Bunların hepsi senin değil artık" diyor. Bu ifadeyi kullanan askerin ben masum olabileceğini düşünemiyorum. Bizim dükkandan 15 kişiyi esir aldılar oraya getirdiler. Karakolun önüne getirildiğimizde, orada sabaha kadar okul komutanı albay Mürsel çıkrıkçı'nın ifadeleri zaten bu işin çok planlı yapıldığını, herkesin onlarla beraber hareket ettiğini gösteriyor. Mürsel çıkrıkçı galiz küfürleri saymayacağım da, Cumhurbaşkanı için şunu diyordu, bizim inimize girecektiniz, hadi bakalım girecek in bulabiliyor musunuz? Bu ifade neyi gösteriyor. Bu ifade neyi anlatıyor. Yani cumhurbaşkanı biz onların inine gireceğiz dediği insanlar, şimdi cumhurbaşkanının girecek in bulamayacak hale geldiğini söylüyorlar. Bunlar kayıtlarda da var mahkemelerde de bunlar söylendi.