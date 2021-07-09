FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine engel olan demokrasi kahramanlarından biri de Mustafa Solak'tı. O gün "Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz" diyerek sokağa çıkan ve darbeci pilotların attığı bomba ile şehit olan Solak'tan geriye eşi Melek Solak ve engelli oğlu Emre Solak kaldı. SABAH'a konuşan Emre Solak "Ben ölene kadar bu hasret sürecek. Hasret kaldım babama. Baba demeyi, sarılmayı, gezmeyi özledim. Babam ayak tırnaklarımı keserdi küçükken. Ayağım acıdığı zaman ayağımı öperdi. O benim öğretmenimdi, arkadaşımdı, sırdaşımdı. Ama gururluyum, Allah ona öyle güzel bir mertebeyi hediye etti. İnşallah babamla öbür dünyada kavuşacağız, hep birlikte yeniden aile olacağız" dedi. Doğuştan apel sendromu olan, ayak parmakları ve kafa kemiklerinin yapışık olmasından dolayı bugüne kadar çok sayıda ameliyat geçiren Solak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ı evine davet ederek, "Sadece evimize gelsin ve bir çayımızı içsin. Cumhurbaşkanımızın, babama Kur'an-ı Kerim okumasını istiyorum" diye konuştu. Eşi Melek Solak ise şunları anlattı:
"Sen gitmeyeceksin, ben gitmeyeceğim, vatan elden gidiyor. Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz" diyerek evden çıktı. Sabaha karşı aradı. Sabah namazını kılmaya gideceklerini söyledi. Uyuyakalmışım. Rüyamda eşimin kafasının üstüne düştüğünü gördüm. Televizyonu açtım ve 5 sivilin Külliye
'nin önünde şehit olduğunu öğrendim. Telefonunu aradım, meşguldü. Ardından hastane personellerinden biri açtı telefonu ve yaralı olduğu bilgisini verdi. Hastaneye gittiğimde eşimin şehit olduğu haberini aldım.
Gururum çok büyük, acım ondan da büyük. Oğlum Emre ile beraber akşamları eşimin mezarının başına gidiyoruz. "Bak yine bir aile olduk" diyorum. Eşimin bir damla kanını kim bu vatana hainlik yapıyorsa helal etmiyorum. Çok ocaklar söndürdüler, geride çok yetim bıraktılar. Allah o hainleri kahru perişan etsin. O hainlerin idam edilmesini istedik ama olmadı. Hesabımı mahşere bıraktım. O şehitlerin yüzüne nasıl bakacaklar.