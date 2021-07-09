Giriş Tarihi: 9.7.2021

Mustafa Solak 15 Temmuz’da şehit düştüğünde ardında engelli oğlu Emre ile eşi Melek Solak’ı bıraktı. Melek Solak: “Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz” diyerek evden çıktı. Gururum çok büyük, acım ondan da büyük