Çankaya'da park isyanı! Mansur Yavaş peşkeş çekti...





Alptekin Ateşoğlu: En az 2,5 milyon insanın nefes aldığı park, tüm itirazlara rağmen bir kuruma veya bir okulun hizmetine veriliyorsa ben bu işte bir kasıt ararım. Halkın mutlu olduğu, huzur bulduğu bu yerler herhalde Mansur başkanı rahatsız ediyor. Bunun başka izahı yok. Başkanın bu sevgisiz, umursamaz tavrı beni şok etti.