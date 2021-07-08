Ankara'daki sayaç skandalında yeni detay: Hatsız telefon gibi...

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme... 40 bin adet susayacına 6 milyon 800 bin TL fazladanödeme... Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" dedi.

ARADAKİ FARK KİMİN CEBİNDE

Konuyla ilgili sosyal medyada da gündem oldu. Bazı vatandaşların konuyla ilgili mesajları şöyle: Zekeriya Say: 25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra, şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi…

Seda Arslan: Kütahya Belediyesi'nin 209 TL'ye aldığı su sayacını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 380 TL'ye almış. Aradaki fark kimin cebinde

ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

Ankara'da sayaç skandalı: Milyonlarca liralık vurguna tepki yağıyor

Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL