Ankara'daki sayaç skandalında yeni detay: Hatsız telefon gibi...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, su sayaçlarını pahalı almakla kalmayıp, teknolojik alt yapısını da kurmadığı, gereksiz yere fazla ödeme yaptığı anlaşıldı.
ADRESE TESLİM İHALE
Halbuki Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ, ihale şartnamesine, su sayaçlarının "Lora"sistemi bulunması maddesini koymuştu. İhaledeki
bu şartın, sadece, rakip firmalarınihalelere girmesini engellemek amacıyla maddeler arasına konulduğu ifade ediliyor. Mansur Yavaş'ın, Lora
sistemli 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme yaparak, kamunun parasını havaya attığı belirlendi. Konuyu SABAH için yorumlayan bir uzman, "Büyükşehir gelişmiş bir telefon cihazı satın almış ama ona hat bile almamış" değerlendirmesi yaptı.
MANSUR YAVAŞ SUSKUN, VATANDAŞ SORUYOR: ARADAKİ FARK KİMİN CEBİNDE
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah''ın, "Kütahya'nın 209 liraya aldığı sayaca neden 170 lira fazladan ödeme yaptın" sorusuna, şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer, "Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacağız Sayın Mansur Yavaş" diye sordu.
Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme... 40 bin adet susayacına 6 milyon 800 bin TL fazladanödeme... Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" dedi.
ARADAKİ FARK KİMİN CEBİNDE
Konuyla ilgili sosyal medyada da gündem oldu. Bazı vatandaşların konuyla ilgili mesajları şöyle: Zekeriya Say: 25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra, şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi…
Seda Arslan: Kütahya Belediyesi'nin 209 TL'ye aldığı su sayacını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 380 TL'ye almış. Aradaki fark kimin cebindeASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı Ankara'da sayaç skandalı: Milyonlarca liralık vurguna tepki yağıyor Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL