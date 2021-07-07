Ankara'da sayaç skandalı: Milyonlarca liralık vurguna tepki yağıyor

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacağız Sayın Mansur Yavaş? Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL" Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme.. 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme.. Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" dedi.
"ARADAKİ FARK KİMİN CEBİNDE?"
Gazeteci Zekeriya Say: "25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra.. Şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi?"
Seda Arslan: "Kütahya Belediyesi'nin 209 TL'ye aldığı su sayacını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 380 TL'ye almış. Aradaki fark kimin cebinde?"
ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İN CİHAZINDAN 2 SANTİM DAHA KISA
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti.
Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı. Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği, boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.
ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL