Ankara'da sayaç skandalı: Milyonlarca liralık vurguna tepki yağıyor

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacağız Sayın Mansur Yavaş? Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL" Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme.. 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme.. Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" dedi.