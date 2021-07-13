FETÖ'nün veliahtı Mehmet Ali Şengül öldü: 14 kişiden biriydi...

MUSTAFA ÖZCAN'LA LİDERLİK KAVGASI

Gülen'in 1999'da örgütün asker-polis sorumlusu olan Şengül, 2001'de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti. Örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan'la liderlik çekişmesi yaşayan Şengül, örgütün Uzakdoğu imamlığını da yürütmüştü. Şengül'ün örgüt içinde tayin, terfi ve yönlendirmelerin yapıldığı istişare heyetinde olduğu, FETÖ çatı iddianamesinde de yer almıştı. 15 Temmuz'dan önce firar eden Şengül hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyordu.