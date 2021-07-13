Video Haber FETÖ'cü terörist Mehmet Ali Şengül Almanya'da öldü

FETÖ'cü terörist Mehmet Ali Şengül Almanya'da öldü

FETÖ'cü terörist Mehmet Ali Şengül Almanya'da öldü
13.07.2021 | 12:23

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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen isimlerden örgüt içinde "Samsunlu hoca" olarak bilinen Mehmet Ali Şengül Almanya'da öldü.

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