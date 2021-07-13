Müsilaj algısı boş çıkan İBB stant açtı

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (Deniz salyası) sorunu sonrasında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı uhdesinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerle birlikte müsilajı temizleme eylem planını hayata geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi de sosyal medyada "Gemilerimiz 7/24 müsilaj temizliği yapıyor" iddialarında bulundu. Ancak SABAH gazetesi ulaştığı bilgi ve verilerle İBB'nin sadece algı çalışması yaptığını gözler önüne serdi.



İBB İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı İBB Dökü-1 ve İBB Dökü- 2 gemilerinin müsilaj temizleme çalışmalarına aktif katılmadığı ortaya çıktı.



İki geminin, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekildiği, gemilerin Eylül 2019'da tersanede yer kapladığı gerekçesiyle Eyüp Tekke Parkı'nda bulunan İBB Deniz İskelesi'ne alındığı ve 27 ay boyunca atıl durumda kaldığı öğrenildi. İki geminin de 22 Haziran'dan beri Atatürk Köprüsü'nün altındaki dubalara bağlı olduğu fotoğraflandı.



BELGELER ORTADA İBB YİNE ALGI PEŞİNDE



İBB Dökü- 2 ise 25 Mayıs-24 Haziran arasında sadece birkaç kez hareket etti. Daha sonra bakıma alındığı gerekçesiyle müsilaj temizleme çalışmalarına katılmadı. Bu durum gemi takip sistemi Marine Traffic'in kayıtlarında da açıkça görüldü.



SABAH gazetesinin peş peşe yayımladığı manşetler sonrasında panikleyen İBB acı bir itirafta bulunmak zorunda kaldı. İBB tarafından yapılan açıklamada, "İBB, deniz yüzeyi temizleme teknelerinden tarama ve dökü gemilerine kadar tüm araçlarını görevlendirdi. Ancak, zaman içinde vidanjörlerle karadan yapılan temizliğin daha verimli olduğu saptanınca deniz yüzeyi temizleme özelliği olmayan dökü ve tarama gemileri geri plana alındı" dedi.

Algı çalışması elinde kalan İBB ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan etkin müdahale ve aralıksız çalışmalar sonrasında bitme noktasına gelen müsilaj sorunu sonrasında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerine stant açtı. Marmara'daki müsilajı kendilerinin temizlediğini iddia etti.

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