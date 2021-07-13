KADIKÖY'DEKİ KİLİSEYE SAYGISIZLIK

Kadıköy'de bir kilise duvarına çıkarak yapılan saygısızlığı, birliğimize ve beraberliğimize yapılan saygısızlık ve provokasyon olarak görüyoruz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun, onların mabedlerine bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar.