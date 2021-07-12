SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kurban Bayramı tatili 9 gün
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Son dakika haberleri... 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor? Başkan Erdoğan 2021 Kurban Bayramı Tatilini 9 gün olarak açıkladı.