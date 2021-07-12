Video Haber SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili 9 gün! Başkan Erdoğan bayram tatilinin başlayacağı günü açıkladı

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili 9 gün! Başkan Erdoğan bayram tatilinin başlayacağı günü açıkladı

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili 9 gün! Başkan Erdoğan bayram tatilinin başlayacağı günü açıkladı
12.07.2021 | 19:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili 9 gün! Başkan Erdoğan bayram tatilinin başlayacağı günü açıkladı 01:34
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili 9 gün! Başkan Erdoğan bayram tatilinin başlayacağı günü açıkladı 12.07.2021 | 19:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kurban Bayramı tatili 9 gün 28:54
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kurban Bayramı tatili 9 gün 12.07.2021 | 19:44
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması CANLI YAYIN A Haber 01:31
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması CANLI YAYIN A Haber 12.07.2021 | 18:57
Başkan Erdoğan CANLI YAYIN Kabine Toplantısı kararları açıklaması A Haber izle! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 01:31
Başkan Erdoğan CANLI YAYIN Kabine Toplantısı kararları açıklaması A Haber izle! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 12.07.2021 | 18:43
Haşmet Babaoğlu | Yine toplandılar 02:54
Haşmet Babaoğlu | Yine toplandılar 12.07.2021 | 17:08
Kerem Alkin | ‘Küresel Vergi’de son adım ‘Roma’ 04:18
Kerem Alkin | ‘Küresel Vergi’de son adım ‘Roma’ 12.07.2021 | 17:04
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar 26:58
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar 12.07.2021 | 15:51
Başkan Erdoğan Utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor 01:46
Başkan Erdoğan "Utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor" 12.07.2021 | 15:49
Hasan Basri Yalçın | Kıbrıs’ta iki devletli çözüm mümkün mü? 03:53
Hasan Basri Yalçın | Kıbrıs’ta iki devletli çözüm mümkün mü? 12.07.2021 | 14:38
Hilal Kaplan | Sivas sizi bekliyor 03:55
Hilal Kaplan | Sivas sizi bekliyor 12.07.2021 | 13:50
Engin Ardıç | Olur ama çok zor 03:04
Engin Ardıç | Olur ama çok zor 12.07.2021 | 13:32
Yavuz Donat | Yiğidin harman olduğu topraklar 05:09
Yavuz Donat | Yiğidin harman olduğu topraklar 12.07.2021 | 13:30
İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 125 kişi yakalandı | Video 00:57
İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 125 kişi yakalandı | Video 12.07.2021 | 08:49
İstanbul'da sivrisinekler neden çoğaldı? İlaçlama çalışması zamanında yapılmadı mı? | Video 08:14
İstanbul'da sivrisinekler neden çoğaldı? İlaçlama çalışması zamanında yapılmadı mı? | Video 11.07.2021 | 14:22
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı | Video 03:38
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı | Video 11.07.2021 | 13:23
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video 02:05
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video 11.07.2021 | 10:36
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif! 01:29
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif! 10.07.2021 | 23:59
Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı tiyatro gösterisini izledi 00:21
Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hazırladığı tiyatro gösterisini izledi 10.07.2021 | 21:21
Kızı terör örgütünden kurtulan Diyarbakır annesinden Başkan Erdoğan'a Sayende gücü buluyoruz 01:20
Kızı terör örgütünden kurtulan Diyarbakır annesinden Başkan Erdoğan'a "Sayende gücü buluyoruz" 10.07.2021 | 18:19
Salih Tuna | Davutoğlu’nun günahı, Ruşen’in fotoğrafı 05:13
Salih Tuna | Davutoğlu’nun günahı, Ruşen’in fotoğrafı 10.07.2021 | 18:19

Son dakika haberleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA