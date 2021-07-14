Akıncı Üssü davasında flaş detaylar! Darbeye 2015’te karar verdiler





HAKİ CÜBBEYLE DARBE MESAJI

Kararda imamların Amerika ziyaretlerinin ardından Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016'da 'Sıfır Sorun Bamteli' başlığıyla sözde vaazında üyelerinin karşısına haki renkli cübbeyle çıkarak, darbe girişimini şifreli bir şekilde örgüt üyelerine tebliğ ettiği, bu şekilde Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un ABD'de yaşayan örgüt lideri ve yöneticileri ile darbenin ne zaman nasıl yapılacağı ve darbe planlamasına ilişkin hususları görüştükleri ve darbe girişimine ilişkin kararın örgüt lideri tarafından örgüt üyelerine şifreli şekilde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.