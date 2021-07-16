Can Ataklı'dan skandal 15 Temmuz sözleri: Darbe falan olmadı, FETÖ diye bir şey de yok...

15 Temmuz 2016... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en kara gecelerinden biri yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir grup FETÖ'cü hain seçilmiş hükümete ve millet iradesine karşı darbe girişiminde bulundu. Milletin silahını millete doğrultan hainler 251 vatandaşımızı şehit etti, binlerce vatandaşımızı yaraladı. Dün itibarıyla hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Millet coşku ile zaferini kutlarken, FETÖ'cü hainlere de bir kez daha tek ses olarak tepki gösterdi.

Türk halkının darbeye karşı net duruşunu sergilediği dakikalarda Tele 1 sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı'dan provokatif açıklamalar geldi. Ataklı, YouTube canlı yayınında 15 Temmuz hain darbe girişimine dair skandal ifadeler kullandı. Ataklı, FETÖ diye bir terör örgütü olmadığını üstüne basa basa söyledi. Ataklı, 15 Temmuz'un da darbe girişimi olmadığını savundu. Ataklı'nın skandal sözlerine tepki üstüne tepki yağdı.

Can Ataklı'dan tepki çeken skandal 15 Temmuz açıklaması "FETÖ diye bir şey yok darbe de..."

CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER: DARBE FALAN OLMADI

Can Ataklı yaptığı canlı yayında şu skandal ifadeleri kullandı:

15 Temmuz dehşet bir olaydır. Hala gizemini çözemedik. Israrla söylüyorum, biz yüzde 20'sini biliyoruz. Ama şunu rahatlıkla söylüyorum; arkadaş darbe marbe değil o. Kimse kimseyi kandırmasın. O bir darbe değil.

"FETÖ METÖ DİYE BİR ŞEY YOK"

Ataklı skandal sözlerini şöyle sürdürdü:

Ya terör örgütü falan değil. Kendimizi kandırmayalım, vatandaşı da kandırmayalım.

Söyleyeceğim şu: FETÖ diye bir şey yok. FETÖ diye bunlar uydurdular. Zaten onu zamanında yapacaklarmış silah falan...