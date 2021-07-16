Video Haber Can Ataklı'dan tepki çeken skandal 15 Temmuz açıklaması "FETÖ diye bir şey yok darbe de..."

Can Ataklı'dan tepki çeken skandal 15 Temmuz açıklaması "FETÖ diye bir şey yok darbe de..."

Can Ataklı'dan tepki çeken skandal 15 Temmuz açıklaması
16.07.2021 | 10:45

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Tele 1 TV'de program yapan Can Ataklı, 15 Temmuz FETÖ'ün hain darbe girişimi ile ilgili yeni bir skandal açıklamada bulundu! Can Ataklı'nın skandal 15 Temmuz açıklaması sosyal medyada da tepki çekti.

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