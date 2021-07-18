Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağı müjde ne olacak? Dünya merakla bekliyor
Giriş Tarihi: 18.7.2021 11:47 Son Güncelleme: 18.7.2021 12:02

Başkan Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağı müjde ne olacak? Dünya merakla bekliyor

Başkan Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağı müjde ne olacak? Dünya merakla bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağını belirttiği müjde KKTC başta olmak üzere Ada'nın Güney kesiminde ve Yunan tarafında da merakla bekleniyor. Erdoğan'ın açıklayacağı müjde için çeşitli tahminler yer alıyor. Bu noktada KKTC'nin Türk cumhuriyetleri tarafından tanınması, Kapalı Maraş'ın dünyaya açılması gibi kritik tahminler var. İşte haberin ayrıntıları ve diğer detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası KKTC'de bir müjde açıklayacağı bilgisini vermişti.

"MÜJDEYİ ORADA VERECEĞİM"

Başkan Erdoğan'ın ''Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik'' ifadeleriyle duyurduğu bu haber sonrası ise başta KKTC olmak üzere dünyanın gözü Pazartesi gerçekleşecek ziyarete ve açıklanacak müjdeye çevrildi.

Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video

Müjde konusunda ise çeşitli senaryo ve tahminler var.

KKTC'Yİ TANIMA SİNYALLERİ

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre KKTC'nin tanınmasıyla ilgili kritik sinyaller var. KKTC'ye heyetler gönderen Türk Cumhuriyetlerin bulunması KKTC'de diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve tanıma sinyali olarak görüldü.

AZERBAYCAN'DAN ÖNEMLİ TEMAS

Azerbaycan Meclisi dostluk grubundan 5 milletvekilinin Lefkoşa'da 3 gündür temaslarda bulunması, bu ihtimali güçlendirdi.

KAPALI MARAŞ DÜNYAYA MI AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak. Bu noktada Kapalı Maraş'ın yeniden dünyaya açılması. Rumların en fazla merakla takip ettiği konu olarak görülüyor.

KATAR'LA ANLAŞMA İHTİMALİ!

Katar'la KKTC üzerinden bazı anlaşmalar da yapılabilir.

Bu konuda da çeşitli tahminler var.

GEÇİTKALE SİHA ÜSSÜNE DÖNÜŞEBİLİR

Geçitkale Havalanı'nın SİHA üssü dönüştürülebilir. Bu konunun resmen ilan edilebilme ihtimali de dile getiriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağı müjde ne olacak? Dünya merakla bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA