Başkan Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağı müjde ne olacak? Dünya merakla bekliyor

"MÜJDEYİ ORADA VERECEĞİM"

Başkan Erdoğan'ın ''Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik'' ifadeleriyle duyurduğu bu haber sonrası ise başta KKTC olmak üzere dünyanın gözü Pazartesi gerçekleşecek ziyarete ve açıklanacak müjdeye çevrildi.

Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video

Müjde konusunda ise çeşitli senaryo ve tahminler var.