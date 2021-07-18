Video Haber Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video

Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video

Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video
18.07.2021 | 11:21

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü KKTC'ye gerçekleştireceği ziyareti hatırlatarak "KKTC'ye seyahatimiz var. Geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. Birinci gün parlamentoda milletvekillerine hitabımız olacak. Orada bir müjdemiz olacak. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik" demişti. Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs müjdesi merak konusu oldu. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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