CHP'li Lütfü Savaş'tan tepki çeken 'aday' açıklaması! Biden söyledi, Başkan Savaş doğruladı





"ULUSAL VE ULUSLARASI KARAR VERİCİLERİN İŞARET EDECEĞİ BİR İNSANI CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPACAKLAR"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş şunları söyledi:

"Hatay'da belediye başkanı olmaktan mutluyum. Hatay halkının vermiş olduğu bu üç dönemdir belediye başkanlığı bizim için büyük onur ama şu var ki Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece bekraunt, sadece birikimle olmuyor ulusal ve uluslarası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar. Bu şimdiki konuşulan diğer arkadaşlarımız olsun, sayın genel başkanlarımız olsun, benim ismim olsun. Bunlar sadece belli kurum ve kuruluşlar ve odakların öne sürdüğü isimler…"

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BIDEN: "ERDOĞAN'I YENMELERİ İÇİN ONLARIN (MUHALEFET) DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA GETİRMELİ VE ONLARDAN DAHA FAZLA YARAR SAĞLAMAYA ÇALIŞMALIYIZ"



ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde 16 Ocak'ta New York Times editörleriyle mülakat gerçekleştirmişti.

Joe Biden; başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirterek, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" demişti.

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